Вагиз Хидиятуллин: Комбаров откровенно проспал игру с «Зенитом»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Вагиз Хидиятуллин объяснил причины поражения красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ от «Зенита» (1:5).

— Тут сложно сказать. Возьмём, например, первый мяч. Фернандо сыграл пяткой в центре поля, и понеслась… Думаю, таких ошибок он больше совершать не будет. Так-то он игрок хороший, разгоняющий атаки красно-белых. Но смущает другое. Дмитрий Комбаров откровенно проспал игру. Глушаков всё не найдёт себя. У него нулевой КПД. Совершается очень много ошибок. Команде явственно необходима свежая кровь. Если её не будет, такой «Спартак» развалится в Лиге чемпионов, и в клубе это понимают, - сказал Хидиятуллин RT на русском.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».





