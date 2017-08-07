Андрей «Timon» Гурьев узнал соперников по групповому этапу FIFA Interactive World Cup 2017
Организаторы FIFA Interactive World Cup 2017 анонсировали распределение игроков по группам.
«Возможно, на бумаге первая группа выглядит солиднее, но я бы вообще не стал сравнивать их. На этот турнир были настолько сложные отборы, что попасть случайно было просто нереально. Я прошёл три квалификации, чтобы попасть сюда. Остальные ребята также заслужили это, здесь нет простых соперников.
Не могу даже выделить кого-то конкретно, группа очень ровная. Чтобы выиграть здесь, возможно, нужно показать лучшую игру в жизни. Я серьезно готовлюсь, много играю, прикладываем много усилий. Я верю в себя, в свою команду. Мы извлекли уроки из прошлого неудачного ивента в Мадриде, постараемся сделать все, чтобы не допустить тех же ошибок», – прокомментировал Timon.
FIFA Interactive World Cup 2017 пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 000 долларов, а также возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года.