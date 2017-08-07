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Андрей «Timon» Гурьев узнал соперников по групповому этапу FIFA Interactive World Cup 2017

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Организаторы FIFA Interactive World Cup 2017 анонсировали распределение игроков по группам.


«Возможно, на бумаге первая группа выглядит солиднее, но я бы вообще не стал сравнивать их. На этот турнир были настолько сложные отборы, что попасть случайно было просто нереально. Я прошёл три квалификации, чтобы попасть сюда. Остальные ребята также заслужили это, здесь нет простых соперников. 

Не могу даже выделить кого-то конкретно, группа очень ровная. Чтобы выиграть здесь, возможно, нужно показать лучшую игру в жизни. Я серьезно готовлюсь, много играю, прикладываем много усилий. Я верю в себя, в свою команду. Мы извлекли уроки из прошлого неудачного ивента в Мадриде, постараемся сделать все, чтобы не допустить тех же ошибок», – прокомментировал Timon.

FIFA Interactive World Cup 2017 пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 000 долларов, а также возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года.

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