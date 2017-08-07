Болельщики признали Фибеля лучшим игроком «Анжи» в июле
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Лучшим игроком «Анжи» в июле по версии болельщиков команды стал защитник Тома Фибель. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Опрос был проведён на клубных страницах махачкалинцев в социальной сети «ВКонтакте», сообщается на сайте команды.
Фибель набрал 242 голоса (21.8 %). На втором месте расположился голкипер Алексей Солосин – 164 (14,8 %). Тройку замкнул полузащитник Павел Яковлев – 154 (13.9 %).
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