Соломон Кверквелия – лучший игрок «Локомотива» в июле

Защитник Соломон Кверквелия признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в июле. Об этом информирует официальный сайт железнодорожников.

Как сообщается, за Кверквелию проголосовало 7428 человек (43,9%). В июле защитник провел четыре матча, три из которых стали для «Локомотива» победными, а также забил гол в игре с «Арсеналом».

Второе место в голосовании занял Мануэл Фернандеш – 6628 (39,2%). Третье - Игорь Денисов – 1130 (6,6%). Всего в голосовании приняли участие 16910 человек.