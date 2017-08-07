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Майкл Кэррик: К матчу против «Реала» за Суперкубок УЕФА мы подходим со всей серьезностью

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Реала».

- Важнейший матч. Нельзя недооценивать все то, через что мы прошли, чтобы добраться сюда. Так что к матчу мы подходим со всей серьезностью. Мы можем завоевать очень престижный трофей и заодно получить большой толчок перед началом нового сезона. Это было бы очень здорово. Не уверен, выигрывал ли кто-нибудь из нашей команды Суперкубок УЕФА в прошлом. Но я не выигрывал точно, - приводит слова Кэррика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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