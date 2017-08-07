Михаил Вилков: Матч «Зенита» со «Спартаком» нельзя назвать расстрельным

Нижегородский арбитр Михаил Вилков поделился впечатлениями от работы на матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).

- Наша бригада выполняла обычную работу в обычном режиме. Хороший матч, хорошая обстановка, хороший стадион. Мы честно выполнили свою работу и испытали от нее некоторое удовлетворение. После каждого матча есть, над чем работать, какие-то ошибки, мелочи, которые надо исправлять.

- Назначение на этот матч после некоторого перерыва стало для вас сюрпризом? Такие игры называют расстрельными.

- У нас каждый матч расстрельный вне зависимости от вывески. Можно сгореть на игре за выживание, а можно хорошо отсудить игру с серьезными командами. Нельзя говорить, что «Зенит» против «Спартака» - это расстрельный матч. Можно применить другие вывески, - сказал Вилков в эфире программы «Свисток» на канале «Наш футбол».

Напомним, матч «Зенит» - «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге 6 августа и завершился победой хозяев со счетом 5:1. Единственный гол у гостей забил Куинси Промес, реализовавший пенальти. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Также отличился вратарь «Спартака» Артем Ребров, забивший в свои ворота.

Для Михаила Вилкова это был первый матч в РФПЛ в этом сезоне. Во время игры судья показал шесть желтых и две красные карточки.

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