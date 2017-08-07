Михаил Вилков: Матч «Зенита» со «Спартаком» нельзя назвать расстрельным
Нижегородский арбитр Михаил Вилков поделился впечатлениями от работы на матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).
- Наша бригада выполняла обычную работу в обычном режиме. Хороший матч, хорошая обстановка, хороший стадион. Мы честно выполнили свою работу и испытали от нее некоторое удовлетворение. После каждого матча есть, над чем работать, какие-то ошибки, мелочи, которые надо исправлять.
- Назначение на этот матч после некоторого перерыва стало для вас сюрпризом? Такие игры называют расстрельными.
- У нас каждый матч расстрельный вне зависимости от вывески. Можно сгореть на игре за выживание, а можно хорошо отсудить игру с серьезными командами. Нельзя говорить, что «Зенит» против «Спартака» - это расстрельный матч. Можно применить другие вывески, - сказал Вилков в эфире программы «Свисток» на канале «Наш футбол».
Напомним, матч «Зенит» - «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге 6 августа и завершился победой хозяев со счетом 5:1. Единственный гол у гостей забил Куинси Промес, реализовавший пенальти. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Также отличился вратарь «Спартака» Артем Ребров, забивший в свои ворота.
Для Михаила Вилкова это был первый матч в РФПЛ в этом сезоне. Во время игры судья показал шесть желтых и две красные карточки.
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Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция