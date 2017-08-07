Вагиз Хидиятуллин: Глушаков находится в плохом физическом состоянии

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Вагиз Хидиятуллин считает, что неудачная игра -белых на старте.

— Нужен человек в опорную зону, в центральную ось. Ивелину Попову спереди необходима замена. Слева есть Дмитрий Комбаров. Он, конечно, очень старается, но это не уровень Лиги чемпионов. Себастьян Дриусси в матче с «Зенитом» все 90 минут просто улетал от Дмитрия.

— Могут ли на игру Глушакова влиять сложности с продлением контракта?

— Всё это глупости. Думаю, агенты сами и продвигают эту тему. Повторюсь, Глушаков находится в плохом физическом состоянии. Сейчас он не может ни отдать, ни принять. Он сам это чувствует и переживает. Денис, насколько я знаю, очень совестливый парень. Кубок конфедераций окончательно выбил его из колеи. Летом он практически не отдыхал. При этом Глушаков не является мастером такого уровня, чтобы играть даже с животиком, как это делал в начале своей спартаковской карьеры Фернандо. Он берёт другими качествами, - сказал Хидиятуллин RT на русском.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».





