Жозе Моуринью: Не так часто футболистам выпадает счастье играть в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Реала».

- Знал, что погода в Скопье будет такой жаркой, и с тех пор как вернулись из США, мы тренировались ежедневно в 4 часа дня, но, как назло, у нас постоянно шел дождь. Старался имитировать условия жары, но каждый день дождило.

В Мадриде тренировки «Реала» шли в условиях высокой температуры, так что соперник должен быть более адаптирован к ней, а нам же остается играть с мячом и наслаждаться моментом.

Не так часто футболистам выпадает счастье играть в матче за Суперкубок УЕФА, если только ты не выступаешь за «Реал» или «Барселону», которые постоянно берут трофеи в Европе, — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.