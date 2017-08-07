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Евгений Ловчев: Вина менеджмента «Спартака» в кризисе есть

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель Евгений Ловчев считает, что в нынешнем кризисе «Спартака» есть вина менеджеров клуба.  

- Вина менеджмента есть. Несмотря на победу, команде нужна была свежая кровь, а некоторые позиции просто требуют усиления. Например, позиции крайних и центрального защитника. Очень нужен полузащитник, умеющий вести игру, отдавать тонкие передачи. Каким был Алекс. Глушаков и Фернандо не владеют такими передачами. А менеджмент затянул с трансферами. Только сейчас купили Пашалича, но этого мало.

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