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Майкл Кэррик: Здорово, что Матич перешел в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о новичке манкунианцев Неманье Матиче.

- Матич - восхитительный игрок, здорово, что он перешел к нам. Он знает, чего стоят победы, и благодаря этому поможет нам добиться успеха. В «Челси» ему отводилась очень большая роль, и очень важно, что он хорошо знаком с английским футболом. Он сможет быстро адаптироваться и станет ключевым игроком не только на предстоящий сезон, но и на ближайшие годы, - цитирует Кэррика сайт УЕФА.

Напомним, что в конце июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из «Челси». 28-летний футболист подписал контракт сроком на три года. Также в соглашении есть пункт о продлении контракта еще на один сезон.

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