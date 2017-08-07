Анзор Кавазашвили: Манчини является сильнейшим тренером в мире

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает главного тренера «Зенита» Роберто Манчини лучшим в мире.

— Абсолютно никто не ожидал такого исхода, и такой разгромный счет не мог предсказать ни один специалист. С приходом в «Зенит» знаменитейшего специалиста — на мой взгляд, Манчини является сильнейшим тренером в мире — команда стала постепенно определять основной состав. Я посмотрел несколько матчей, в том числе и международных, и игра питерцев в них вызывала некоторые сомнения. Я все думал, когда же Манчини определится с составом, ведь нельзя ориентироваться на тех игроков, которые есть, нужны новые.

На мой взгляд, Манчини является действительно нужным тренером. Он спокоен, выдержан, не выбегает на поле, не грозит кулаком, но очень четко все объясняет. Даже те футболисты, которые выходят на замену, сразу включаются в игру, не теряя лицо, - сказал Кавазашвили.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».