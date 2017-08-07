Анзор Кавазашвили: В этом сезоне «Спартаку» точно не светят золотые медали

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» рассказал о проблемах в игре москвичей в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5).

— Что касается «Спартака», я вспомнил, откуда произошло название команды. Когда Николай Старостин обдумывал этот вопрос, то ему очень приглянулся гладиатор Спартак, потому что он боролся за справедливость, поднял рабов, повел их и оказался изумительным организатором, начал всех кромсать. И вдруг, добившись огромных успехов, завоевав практически пол-Италии, он столкнулся с императором Рима, который разгромил его войско. Вот и получается: «Спартак» столько лет боролся за чемпионское звание, наконец-то его добился, как вдруг «римский император», вызванный прямиком из Италии, собрал свое войско и разгромил «гладиатора». В этом сезоне «Спартаку» точно не светят золотые медали, судя по его психологическому и творческому состоянию.

А чем главная причина? В первом же матче «Спартак» целиком видоизменил свою игру. Ведь в прошлом сезоне у команды была четкая атака, начинающаяся от защиты, переходящая в движение полузащиты, после чего нападающие запутывали защиту соперника и забивали голы. Это футбол, который красит любую команду. А в этом сезоне такие действия под четким руководством Глушакова пропали, - сказал Кавазашвили.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».