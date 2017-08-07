Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Торпедо1 : 2Чертаново
Футбол  Арарат1 : 0Сатурн
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анзор Кавазашвили: В этом сезоне «Спартаку» точно не светят золотые медали

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» рассказал о проблемах в игре москвичей в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5).

— Что касается «Спартака», я вспомнил, откуда произошло название команды. Когда Николай Старостин обдумывал этот вопрос, то ему очень приглянулся гладиатор Спартак, потому что он боролся за справедливость, поднял рабов, повел их и оказался изумительным организатором, начал всех кромсать. И вдруг, добившись огромных успехов, завоевав практически пол-Италии, он столкнулся с императором Рима, который разгромил его войско. Вот и получается: «Спартак» столько лет боролся за чемпионское звание, наконец-то его добился, как вдруг «римский император», вызванный прямиком из Италии, собрал свое войско и разгромил «гладиатора». В этом сезоне «Спартаку» точно не светят золотые медали, судя по его психологическому и творческому состоянию.

А чем главная причина? В первом же матче «Спартак» целиком видоизменил свою игру. Ведь в прошлом сезоне у команды была четкая атака, начинающаяся от защиты, переходящая в движение полузащиты, после чего нападающие запутывали защиту соперника и забивали голы. Это футбол, который красит любую команду. А в этом сезоне такие действия под четким руководством Глушакова пропали, - сказал Кавазашвили.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Анзор Кавазашвили: Показалось, что Дзюба стал тренером в «Зените»Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что с отсутствием Дзюбы «Зенит» заиграл лучше.Анзор Кавазашвили: Манчини является сильнейшим тренером в миреБывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает главного тренера «Зенита» Роберто Манчини лучшим в мире.Евгений Ловчев: Вина менеджмента «Спартака» в кризисе естьОбозреватель Евгений Ловчев считает, что в нынешнем кризисе «Спартака» есть вина менеджеров клуба.Михаил Вилков: Матч «Зенита» со «Спартаком» нельзя назвать расстрельнымНижегородский арбитр Михаил Вилков поделился впечатлениями от работы на матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).
Футбол
Анзор Кавазашвили: Манчини является сильнейшим тренером в мире
Футбол
Майкл Кэррик: Здорово, что Матич перешел в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Евгений Ловчев: Вина менеджмента «Спартака» в кризисе есть
Футбол
Михаил Вилков: Матч «Зенита» со «Спартаком» нельзя назвать расстрельным
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Анзор Кавазашвили
Анзор Кавазашвиливсе новости