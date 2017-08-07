«Монако» подписал контракт с полузащитником Геззалем

«Монако» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Рашидом Геззалем.

Как сообщается, соглашение с 25-летним игроком рассчитано до июня 2021 года. Отмечается, что Геззаль перешел в «Монако» на правах свободного агента.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Rachid Ghezzal jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/MuupbbKAPr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 августа 2017 г.

В прошлом сезоне Геззаль выступал за «Лион», составе которого забил два мяча и две результативные передачи за 25 матчей чемпионата Франции.