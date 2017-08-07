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«Монако» подписал контракт с полузащитником Геззалем

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

«Монако» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Рашидом Геззалем.

Как сообщается, соглашение с  25-летним игроком рассчитано до июня 2021 года. Отмечается, что Геззаль перешел в «Монако» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Геззаль выступал за «Лион», составе которого забил два мяча и две результативные передачи  за 25 матчей чемпионата Франции.

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