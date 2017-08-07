«Монако» подписал контракт с полузащитником Геззалем
Источник: ФК «Монако»Комментарии
«Монако» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Рашидом Геззалем.
Как сообщается, соглашение с 25-летним игроком рассчитано до июня 2021 года. Отмечается, что Геззаль перешел в «Монако» на правах свободного агента.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Rachid Ghezzal jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/MuupbbKAPr— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 августа 2017 г.
В прошлом сезоне Геззаль выступал за «Лион», составе которого забил два мяча и две результативные передачи за 25 матчей чемпионата Франции.
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