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«Бетис» заплатит «Зениту» 1,5 миллиона евро за Гарсию

Источник:  Diario de SevillaКомментарии

Испанский «Бетис» завершил сделку по приобретению полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, сообщает Diario de Sevilla.

По данным издания, сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро, а испанец подпишет с клубом четырехлетний контракт. Трансфер должен быть завершен в ближайшие часы, отмечает источник.

Также «Бетис» рассчитывает как можно скорее закрыть сделку по переходу еще одного новичка - полузащитника «Монпелье» Риада Будебуза. Сообщается, что клуб ожидает прибытия алжирца сегодняшним вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что Гарсией интересуется «Малага». Главный тренер команды Мичел работал с полузащитником в мадридском «Реале» и, по данным СМИ, хотел его видеть в «Малаге». Президент клуба Абдулла Аль-Тани позже заявил, что «Малага» не интересуется игроком.

30-летний футболист выступает в России с 2014 года. В составе «Зенита» Гарсия выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2017/2018 полузащитник принял участие в трех матчах. 

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