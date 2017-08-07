Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную третьего тура чемпионата Швейцарии. Об этом сообщает Blick.

Отметим, что Митрюшкин второй раз в этом сезоне попадает в символическую сборную швейцарской суперлиги. Голкипер также был включен в число лучших по итогам первого тура.

Добавим, что в минувшем туре чемпионата Швейцарии «Сьон» уступил «Санкт-Галлену» со счетом 0:2. После трех туров «Сьон» занимает четвертую строчку в турнирной таблице суперлиги, набрав шесть очков.