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Митрюшкин вошел в символическую сборную третьего тура чемпионата Швейцарии

Источник:  BlickКомментарии

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную третьего тура чемпионата Швейцарии. Об этом сообщает Blick.

Отметим, что Митрюшкин второй раз в этом сезоне попадает в символическую сборную швейцарской суперлиги. Голкипер также был включен в число лучших по итогам первого тура.

Добавим, что в минувшем туре чемпионата Швейцарии «Сьон» уступил «Санкт-Галлену» со счетом 0:2. После трех туров «Сьон» занимает четвертую строчку в турнирной таблице суперлиги, набрав шесть очков.

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