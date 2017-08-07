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Олимпийская сборная России обыграла канадцев и вышла в финал турнира в Сочи

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В последнем матче группового этапа Sochi Hockey Open-2017 олимпийская сборная России переиграла сборную Канады со счетом 3:2.

После первого периода подопечные Олега Браташа вели 2:0 благодаря голам Станислава Галиева и Артема Федорова. К середине второй 20-минутки канадцы сравняли счет: отличились защитник «Берна» Максим Норо и форвард «Нефтехимика» Жильбер Брюле. На 35-й минуте хозяева вышли вперед после гола Романа Любимова. Его шайба стала победной.

Олимпийская сборная набрала шесть очков и с первого места вышла в финал турнира, где ее соперником будет петербургский СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и сборная Канады, а в игре за пятую позицию - «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи».

Матч за пятое место состоится 8 августа в 19:30, а игры за третью и первую позицию - 9 августа в 15:00 и 19:30 соответственно. Все матчи турнира проводятся в Ледовом дворце «Большой».

Напомним, Sochi Hockey Open проходит во второй раз. В 2016 году турнир выиграл ЦСКА.

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