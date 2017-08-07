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Гари Кэйхилл: Серия пенальти – очень суровый способ выявления победителя

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Капитан «Челси» Гари Кэйхилл прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии.

- Я не рассматриваю это как неудачу, я вижу это как разочарование, потому что это был матч,  в котором мы хотели победить и имели возможность завоевать трофей. Для меня не важно, что это за трофей. Если ты завершаешь карьеру с шестью трофеями, то с семью трофеями было бы завершить её еще лучше.

Мы допустили промашку. Разумеется, серия пенальти – очень суровый способ выявления победителя. Мы разочарованы, но мы должны прийти в себя и подготовиться к очень важному приближающемуся сезону.

Тяжело положительно реагировать, потому что эмоционально мы разочарованы, но если говорить о позитивных сторонах, я считаю, что мы контролировали игру до удаления и пропущенного мяча, — цитирует Кэйхилла сайт «Челси».

Напомним, что «Арсенал обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Основное время завершилось со счетом 1:1. У «синих» отличился Виктор Мозес, у «канониров» - Сеад Колашинац. На 80-й минуте был удален игрок «Челси» Педро Родригес.

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