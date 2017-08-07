Анзор Кавазашвили: Показалось, что Дзюба стал тренером в «Зените»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что с отсутствием Дзюбы «Зенит» заиграл лучше.

— С самого начала матча со «Спартаком» «Зенит» начал доминировать на поле, и появление новых футболистов говорит о том, что в команде при отсутствии основного игрока Дзюбы заиграли все остальные.

Глядя на Артема в последнее время, я вспоминаю свою зрелость, когда я работал в командах старшим тренером. Есть такое упражнение: я стоял возле штрафной площади, и мне из центра поля набрасывали верховые мячи, которые я принимал на грудь, сбрасывал игроку, и он бежал из центра поля и забивал мячи. Вот мне и показалось, что Дзюба стал тренером в «Зените», ему тоже сбрасывали мяч, который он просто обрабатывал и сбрасывал, вместо того чтобы самому создавать опасность у ворот соперника. Думаю, что сегодня Дзюбе будет очень сложно закрепиться в основном составе питерской команды, - сказал Кавазашвили.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».