Серхио Рамос: За Суперкубок УЕФА встречаются две великие команды
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».
- Встречаются две великие команды. Соперник располагает блестящими футболистами. Мы отдадим борьбе все силы, чтобы выиграть титул и привезти его домой.
Ношение капитанской повязки «Реала» - привилегия. Мы выйдем на матч в статусе чемпионов Европы, и я с нетерпением жду стартового свистка. Нам по силам взять очередной титул, - цитирует Рамоса сайт УЕФА.
Напомним, что «Реал» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.,
Матч
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция
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