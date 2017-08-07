Серхио Рамос: За Суперкубок УЕФА встречаются две великие команды

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

- Встречаются две великие команды. Соперник располагает блестящими футболистами. Мы отдадим борьбе все силы, чтобы выиграть титул и привезти его домой.

Ношение капитанской повязки «Реала» - привилегия. Мы выйдем на матч в статусе чемпионов Европы, и я с нетерпением жду стартового свистка. Нам по силам взять очередной титул, - цитирует Рамоса сайт УЕФА.

Напомним, что «Реал» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.,