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Зинедин Зидан: О «Манчестер Юнайтед» знаем много, важно завтра все сделать правильно

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

- Мы в хорошей форме и готовы начать сезон. Ждем-не дождемся первого официального матча. Мы очень хорошо поработали над «физикой». В завтрашнем матче ключевыми будут несколько факторов. Мы, как и всегда, будем играть в свой футбол. О сопернике знаем много, и очень важно завтра все сделать правильно.

Криштиану Роналду производит на меня очень сильное впечатление — он находится в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги чемпионов. Факт того, что он с нами, значит очень много. Он готов сыграть. Сыграет ли - завтра увидим, - цитирует Зидана сайт УЕФА.

Напомним, что «Реал» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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