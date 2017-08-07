Зинедин Зидан: О «Манчестер Юнайтед» знаем много, важно завтра все сделать правильно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

- Мы в хорошей форме и готовы начать сезон. Ждем-не дождемся первого официального матча. Мы очень хорошо поработали над «физикой». В завтрашнем матче ключевыми будут несколько факторов. Мы, как и всегда, будем играть в свой футбол. О сопернике знаем много, и очень важно завтра все сделать правильно.

Криштиану Роналду производит на меня очень сильное впечатление — он находится в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги чемпионов. Факт того, что он с нами, значит очень много. Он готов сыграть. Сыграет ли - завтра увидим, - цитирует Зидана сайт УЕФА.

Напомним, что «Реал» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.