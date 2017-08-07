Зинедин Зидан: У «Реала» есть характер, спортивный голод, и мы не устали побеждать

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

- Завтрашний матч - повышенного значения. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире и ее всегда хочется превзойти. С каждым годом нам все сложнее, но там нравятся такие условия. У нас есть характер, спортивный голод, и мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем - очень сложно.

Не думаю, что жара в Скопье станет для нас преимуществом. Обе команды в межсезонье играли в Америке, где очень и очень жарко. Похожая погода и в Мадриде. Но это футбол, температура такая, какая есть, мы на это никак повлиять не можем, - цитирует Зидана сайт УЕФА.

Напомним, что «Реал» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.