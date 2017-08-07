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«Чертаново» обыграло «Торпедо» в 1/64 финала Кубка России и вышло на «Динамо СПб»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 1/64 финала Кубка России между московским «Торпедо» и «Чертаново» завершился победой гостей со счетом 2:1.

Все голы были забиты в стартовые пять минут второго тайма. На 46-й минуте отличился игрок гостей Дмитрий Молчанов. Через три минуты полузащитник хозяев Никита Кашаев реализовал пенальти, а на 50-й минуте полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков забил победный гол. 

В 1/32 финала лидер ПФЛ в зоне «Запад» встретится с петербургским «Динамо». Игры этой стадии Кубка России запланированы на 23 августа. «Чертаново» встретится с «Динамо СПб» в Москве.

Напомним, ранее подопечные Игоря Осинькина выбили из Кубка страны «Строгино». После трех туров в первенстве ПФЛ среди команд зоны «Запад» «Чертаново» занимает первое место, имея в активе девять очков.

«Динамо СПб» идет четвертым в первенстве ФНЛ. Бело-голубые набрали 13 очков в шести матчах.

Матч

Торпедо - Чертаново - 1:2 (0:0)

Место и дата

07 августа 18:30, Сатурн, Онлайн-трансляция

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