Зинедин Зидан: Моуринью проделал в «Реале» отменную работу

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своей работе в испанском клубе.

- Каждый наставник по-своему видит игру и методы работы с командой. В «Реале» главное — выкладываться на все 100 процентов на поле и вне его. Каждый знает, что ему нужно делать, знает свою зону ответственности. Что касается Моуринью, то он проделал в «Реале» отменную работу. То же самое стараюсь делать и я. Две победы в Лиге чемпионов не означают, что я гений или кто-то еще в этом роде. Я просто стараюсь максимально хорошо делать свою работу. Это же делает любой другой тренер, - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Реал» во вторник, 8 августа, в Скопье сыграет за Суперкубок против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется 21:45 по московскому времени.