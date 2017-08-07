Александр Бубнов: ЦСКА сейчас не настолько сильнее «Рубина», чтобы отыграть два гола

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче четвертого тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином» (1:2).

– Илья Помазун виноват в поражении ЦСКА? Эти ошибки серьезно повлияли на ход игры и привели к поражению. Первый гол – исключительно его вина, во втором – виноват еще и Василий Березуцкий, который махнул мимо мяча. Когда соперник получает такую фору, то очень трудно переломить ход поединка. Если вратарь играет надежно, защитники чувствуют себя уверенно. Оборона ЦСКА привыкла к Акинфееву, а тут такие пенки… Тем более «Рубин» – квалифицированная команда. ЦСКА сейчас не настолько сильнее, чтобы отыгрывать два гола.

– «Рубин» отчаянно тянул время с начала второго тайма. Все в порядке, главное – результат?

– Такие методы ведения игры используют многие. Все играют на результат – всем нужны очки. Это нормальная практика для выезда, можно сказать тактические хитрости. Тем более ЦСКА оказывал сильное давление на «Рубин». Смотреть такой футбол не очень приятно, но это говорит о том, что у «Рубина» нет уверенности в себе. При этом нужно отметить, что у казанцев были прекрасные моменты в контратаках, чтобы забить третий гол. Если бы они использовали один из этих шансов, то тогда они бы не стали тянуть время, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе также шесть очков, занимает девятое место.

В следующем туре 9 августа ЦСКА в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» на своем поле примет «Локомотив».