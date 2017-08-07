Юрист: Убийцам Власко грозит заключение до 15 лет

Председатель третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов в комментарии «Газете.Ru» предполагает, что задержанные по обвинению в убийстве борца Юрия Власко будут осуждены на 15 лет.

Эксперт добавил, что действия нападавшего могут быть расценены как превышение необходимых действий при самообороне, что существенно смягчит приговор.

«Если действия обвиняемого будут квалифицированы по ст. 105 «Убийство», то по ч. 1 ему будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Если будет доказано, что обвиняемый действовал в условиях необходимой обороны, но превысил ее пределы, то квалификация может быть по ст. 108 УК РФ.

Наказание по этой статье намного мягче, чем по 105-й, — исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

В России нормы о необходимой обороне применяются не так часто — можно говорить о том, что ст. 108 назначается даже тогда, когда превышения пределов не было; если же будут сомнения в том, что обвиняемый защищался, то действия будут квалифицированы как убийство», — заключил юрист.

Напомним, что в Бурятии задержан второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко, тело которого было обнаружено на берегу Байкала 29 июля. Первый задержанный, которому предъявлены обвинения в убийстве борца Юрия Власко, признал свою вину.