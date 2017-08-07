Роман Любимов: Мы никого не боимся, нас никто не испугает
Нападающий олимпийской сборной России Роман Любимов прокомментировал победу над сборной Канады в рамках Sochi Hockey Open (3:2).
– У нас герб России на груди, за него мы и сражались. Для каждого в душе принципиально обыграть канадцев. Сегодня мы молодцы.
– Приятно,
что такое возвращение на родину произошло?
– Нормально, пока летний хоккей продолжается. Надо немного перестроится на большие площадки. Только перестроился на маленькие.
– Канадцы
показали зубы, снова были драки.
– Я считаю, что мы ни в чем не уступили, любая стычка – все подъезжали, все вместе. Мы никого не боимся, нас никто не испугает, – передает слова Любимова «БИЗНЕС Online».
Добавим, что после этой игры олимпийская сборная набрала шесть очков и с первого места вышла в финал турнира, где ее соперником будет петербургский СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и сборная Канады, а в игре за пятую позицию - «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи».