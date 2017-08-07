Форвард «Гремио» дал согласие на переход в московский «Спартак»

Журналист Жорже Никола в эфире бразильского канала ESPN рассказал, что нападающий «Гремио» Луан принял предложение от «Спартака».

Как сообщается, вполне вероятно, что Луан попрощается с бразильским клубом уже в эту среду.

Nicola diz que Luan já aceitou proposta do Spartak e pode se despedir do Grêmio na quarta via @espnagora - https://t.co/IO4sMnAP5q — 🏆🏆🏆🏆🏆 (@RolimSkyl) 7 августа 2017 г.

Напомним, футболист защищает цвета «Гремио» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны Луан провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем розыгрыше Кубка Либертадорес на счету бразильца 7 мячей в 6 встречах.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость бразильского нападающего в 12 миллионов евро.

«Гремио» подтвердил переговоры со «Спартаком» по 24-летнему нападающему Луану и ждет предложения в 25 миллионов евро.