Форвард «Гремио» дал согласие на переход в московский «Спартак»

Журналист Жорже Никола в эфире бразильского канала ESPN рассказал, что нападающий «Гремио» Луан принял предложение от «Спартака».

Как сообщается, вполне вероятно, что Луан попрощается с бразильским клубом уже в эту среду.

Nicola diz que Luan já aceitou proposta do Spartak e pode se despedir do Grêmio na quarta via @espnagora - https://t.co/IO4sMnAP5q