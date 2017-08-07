Игорь Шестеркин: Канадцы грубо играли? Пару раз клюшкой по голове стукнули

Голкипер олимпийской сборной России Игорь Шестеркин прокомментировал победу своей команды над сборной Канады (3:2) на Sochi Hockey Open.

– Тяжелый матч получился. Во втором периоде было много драк, удалений. Слава богу, перестроились в третьем периоде, довели матч до победы.

Канадцы грубо играли? Не особо хорошо. Пару раз клюшкой по голове стукнули, – передает слова Шестеркина «БИЗНЕС Online».

Добавим, что после этой игры олимпийская сборная набрала шесть очков и с первого места вышла в финал турнира, где ее соперником будет петербургский СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и сборная Канады, а в игре за пятую позицию - «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи».