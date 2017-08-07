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«Салават Юлаев» выиграл Кубок губернатора Нижегородской области

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в заключительном матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Виктор Бобров, Артем Воронин и Станислав Чистов, у нижегородцев точным броском отличился Сергей Костицын.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 11 очков и стал победителем турнира. На второй позиции расположился казанский «Ак Барс», набравший 10 очков. Третье место у «Торпедо» (9 очков).

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