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Владислав Радимов: «Зенит» будет выглядеть еще убедительнее

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, работающий в клубе на должности координатора команд, поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых под руководством Роберто Манчини.

- Удивлены, как быстро сыгрались игроки «Зенита», собранные вместе только этим летом?
- Манчини есть к чему стремиться. По прошествии какого-то времени «Зенит» будет выглядеть еще убедительнее. Наверное, задумкой Манчини было выпустить в ответной игре с «Бней-Иегудой» один состав, а на «Спартак» - другой. Эта ставка себя оправдала. «Зенит» и правда выглядел свежим, ребята отдохнули.

- Что происходит с Кокориным? Почему он так раскрылся?
- Думаю, это вопрос к Манчини, его надо спросить. Мне кажется, Александр сменил позицию, стал играть центрального нападающего. У него хорошо получается. Я бы еще выделил по вчерашней игре Кузяева. Я в восторге от этого футболиста, - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» 1 июня. Под руководством итальянского тренера сине-бело-голубые одержали четыре победы в четырех играх чемпионата России. В последнем матче зенитовцы разгромили «Спартак» со счетом 5:1. С 12 очками петербуржцы делят первое место в турнирной таблице вместе с «Локомотивом».

Также команда прошла в раунд плей-офф Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде «Зенит» обыграл по сумме двух матчей «Бней Иегуду» (2:0, 0:1). 16 и 24 августа подопечные Манчини встретятся с голландским «Утрехтом».

В четырех играх РФПЛ Александр Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами. На счету Далера Кузяева два забитых мяча и один голевой пас. 

Ближайший матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». Игра начнется в 17:30. 

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