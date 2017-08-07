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Матс Хуммельс: Мы должны продолжать выкладываться на максимум

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлениями от победы над «Боруссией» Д в матче за Суперкубок Германии.

- В первом тайме после забитого мяча мы играли очень хорошо, удачно выходили из-под прессинга соперник.

Мы должны продолжать выкладываться на максимум. Это всего лишь один матч. Впереди у нас есть еще две недели, во время которых мы можем хорошо поработать на тренировках. Будем надеяться, что в конце августа мы выйдем на тот уровень, на который хотели бы, - приводит слова Хуммельса официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» завоевала Суперкубок Германии, обыграв по пенальти дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:4.

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