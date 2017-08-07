Менеджер Емельяненко: Александр сбросил 13 килограмм

Полина Емельяненко, жена и менеджер Александра Емельяненко отметила прогресс спортсмена, который ближайший поединок проведет в Москве 27 сентября.

«Саша сейчас сосредоточен только на тренировках. Он занимается два-три раза в день, рано ложится спать – и на следующий день все заново. Он стал очень дисциплинированным.

Кубики пресса у него и раньше были, просто их не было видно. А сейчас Саша подсушился – и вот они. Изначально у него вообще был вес 130 кг. Так что он сбросил 20 кг, из них 13 – за последние два месяца. Много белка, мало углеводов, регулярные нагрузки – и пошло быстрое снижение веса. Конечно, это не его окончательная форма – наверное, ему все-таки придется поднабрать веса, потому что оппонент у него очень крупный», – сообщила Полина.

Бой Емельяненко против Джеронимо Дос Сантоса состоится рамках вечера лиги WFCA (World Fighting Championship Akhmat).

Свой последний бой Александр провел в 2014 году, проиграв Дмитрию Сосновскому техническим нокаутом в первом раунде.