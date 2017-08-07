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Андрей Назаров: В игре с «Давосом» посмотрим в деле Макарова

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги матча с «Барысом» (2:1) на Кубке Президента Республики Казахстан.

- И мы, и «Барыс» готовимся к сезону. Встреча получилась интересной, непростой, у всех тяжелые ноги. Это второй игровой день для нас и для хозяев турнира. Понравилась самоотдача игроков. Готовимся к следующему матчу. Рад за Нестрашила, который забил первую шайбу за «Нефтехимик», он прибавляет. Вратарь Илья Ежов тоже хорошо провел матч, с «Давосом» посмотрим в деле Андрея Макарова, — приводит слова Назарова пресс-служба нижнекамского клуба.

Добавим, что во вторник хоккеисты «Нефтехимика» сыграют со швейцарским «Давосом».

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