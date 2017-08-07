Александр Кокорин: После Лиги Европы не могли не выиграть у «Спартака»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от крупной победы над «Спартаком» в матче четвертого тура РФПЛ (5:1).
- Мы очень довольны. Сами видели, рекорд побили по числу болельщиков. Всем подарили праздник. Думаю, все понравилось.
- За счет чего получилось победить? Со стороны казалось, что у «Спартака» нет шансов.
- Думаю, дело в настрое. В последнем матче Лиги Европы нас Юра спас, у нас не получилось выиграть. Потом сразу большое дерби. Просто не могли не выиграть, не забить. Отличный вечер, - сказал Кокорин в интервью программе «8-16» на канале «Наш футбол».
Перед встречей с московским клубом сине-бело-голубые проиграли «Бней Иегуде» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1). По сумме двух игр в раунд плей-офф прошли зенитовцы. В следующей стадии петербуржцы встретятся с «Утрехтом».
Напомним, «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5:1. Голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. У гостей отличился Куинси Промес, реализовавший пенальти. Также мяч в свои ворота забил вратарь красно-белых Артем Ребров. Матч посетило 53 359 зрителей, и это новый рекорд посещаемости домашних игр «Зенита» в российской истории.
С 12 очками подопечные Роберто Манчини лидируют в чемпионате России. Столько же очков набрал «Локомотив». Ближайший матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». Игра начнется в 17:30.
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Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция