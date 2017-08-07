Уилли Дежарден: Хоккеисты сборной Канады разочарованы из-за поражения олимпийской сборной России

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал поражение своей команды в матче с олимпийской сборной России (2:3) на Sochi Hockey Open.

- Хорошая игра, обе команды достойно бились и старались победить, но сборная России сильнее провела начало матча. В общем и целом, это была отличная битва. Нет такого, что мы расстроены из-за того, что не смогли победить в день рождения Сидни Кросби, Сид - великий игрок и символ канадского хоккея, но мы просто разочарованы из-за этого поражения, из-за того, что не победили, - приводит слова Дежардена «Р-Спорт».

Добавим, что после этой игры олимпийская сборная набрала шесть очков и с первого места вышла в финал турнира, где ее соперником будет петербургский СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и сборная Канады, а в игре за пятую позицию - «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи».