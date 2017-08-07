Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Торпедо1 : 2Чертаново
Футбол  Арарат1 : 0Сатурн
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уилли Дежарден: Хоккеисты сборной Канады разочарованы из-за поражения олимпийской сборной России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал поражение своей команды в матче с олимпийской сборной России (2:3) на Sochi Hockey Open.

- Хорошая игра, обе команды достойно бились и старались победить, но сборная России сильнее провела начало матча. В общем и целом, это была отличная битва. Нет такого, что мы расстроены из-за того, что не смогли победить в день рождения Сидни Кросби, Сид - великий игрок и символ канадского хоккея, но мы просто разочарованы из-за этого поражения, из-за того, что не победили, - приводит слова Дежардена «Р-Спорт».

Добавим, что после этой игры олимпийская сборная набрала шесть очков и с первого места вышла в финал турнира, где ее соперником будет петербургский СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и сборная Канады, а в игре за пятую позицию - «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шестеркин: Канадцы грубо играли? Пару раз клюшкой по голове стукнулиГолкипер олимпийской сборной России Игорь Шестеркин прокомментировал победу своей команды над сборной Канады (3:2) на Sochi Hockey Open.Роман Любимов: Мы никого не боимся, нас никто не испугаетНападающий олимпийской сборной России Роман Любимов прокомментировал победу над сборной Канады в рамках Sochi Hockey Open (3:2).Олимпийская сборная России обыграла канадцев и вышла в финал турнира в СочиВ последнем матче группового этапа Sochi Hockey Open-2017 олимпийская сборная России переиграла сборную Канады со счетом 3:2.«Что за канадцы такие?!» Россия решила наиграть себе соперника под Олимпиаду«Что за канадцы такие?!» Россия решила наиграть себе соперника под ОлимпиадуОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о сборной Канады, которая приехала в Сочи. Какие-то игроки из этого состава поедут в Пхенчхан.Сергей Зубов: Игры против сборных России и Канады получились для нас одинаково тяжелымиГлавный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче против сборной Канады на турнире Sochi Hockey Open (0:1 ОТ).
Футбол
Анзор Кавазашвили: Показалось, что Дзюба стал тренером в «Зените»
Футбол
Гари Кэйхилл: Серия пенальти – очень суровый способ выявления победителя
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла канадцев и вышла в финал турнира в Сочи
Футбол
«Бетис» заплатит «Зениту» 1,5 миллиона евро за Гарсию
все новости
Канада
Канадакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика