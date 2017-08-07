Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шубенков: Какие-то дурацкие вопросы пошли. Давайте дальше

Комментарии

Россиянин Сергей Шубенков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира по легкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами.

- Я, конечно, сделал неправильно, - признался Шубенков. - Надо было занимать хотя бы второе место, попадать в финал с большой буквой Q. Нас всех лидеров запихнули в один полуфинал. А бежалось намного лучше, чем днем.

- Девятая дорожка - удобная?
- Она с краю, никто не мешает.

Как обстановка в Лондоне? Отлично, живем в отеле, рядом с Тауэром. Вдохновляет.

- То, что приходится выступать под нейтральным статусом...
- Какие-то дурацкие вопросы пошли. Давайте дальше, не хочу.

 Кто поддерживает больше всего в Лондоне? Я с тренером здесь.

- Чувствовали отдачу трибун?
- В Англии все любят легкую атлетику, это чувствуется, - приводит слова Шубенкова ETV+.

Напомним, что в полуфинальном забеге россиянин, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место с результатом 13,22 секунды.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Исинбаева: Серебро Шубенкова на чемпионате мира с золотым отливомДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерамиНа проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике россиянин Сергей Шубенков занял второе место в барьерном беге на 110 метров.Полька Влодарчик завоевала золотую медаль чемпионата мира в метании молотаНа проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике польская спортсменка Анита Влодарчик завоевала золотую медаль в метании молота.Гэтлин, освистанный и победившийГэтлин, освистанный и победившийКто такой Гэтлин и почему не правы те, кто обвиняет его во всех смертных грехах – в материале «Советского спорта».Американка Боуи завоевала золото ЧМ в беге на 100 метровНа проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике американская спортсменка Тори Боуи завоевала золотую медаль в беге на 100 метров.
Футбол
Владислав Радимов: «Зенит» будет выглядеть еще убедительнее
Футбол
Форвард «Гремио» дал согласие на переход в московский «Спартак»
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА сейчас не настолько сильнее «Рубина», чтобы отыграть два гола
Футбол
Зинедин Зидан: У «Реала» есть характер, спортивный голод, и мы не устали побеждать
все новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости
Чемпионат мира по легкой атлетике
Чемпионат мира по легкой атлетике