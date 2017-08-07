Сергей Шубенков: Какие-то дурацкие вопросы пошли. Давайте дальше

Россиянин Сергей Шубенков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира по легкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами.

- Я, конечно, сделал неправильно, - признался Шубенков. - Надо было занимать хотя бы второе место, попадать в финал с большой буквой Q. Нас всех лидеров запихнули в один полуфинал. А бежалось намного лучше, чем днем.

- Девятая дорожка - удобная?

- Она с краю, никто не мешает.

Как обстановка в Лондоне? Отлично, живем в отеле, рядом с Тауэром. Вдохновляет.

- То, что приходится выступать под нейтральным статусом...

- Какие-то дурацкие вопросы пошли. Давайте дальше, не хочу.

Кто поддерживает больше всего в Лондоне? Я с тренером здесь.

- Чувствовали отдачу трибун?

- В Англии все любят легкую атлетику, это чувствуется, - приводит слова Шубенкова ETV+.

Напомним, что в полуфинальном забеге россиянин, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место с результатом 13,22 секунды.