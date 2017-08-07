Бывший нападающий «Ростова» Девич подписал контракт с «Вадуцем»

Бывший нападающий «Ростова» Марко Девич подписал контракт с «Вадуцем», который выступает во втором дивизионе Швейцарии. Об этом информирует официальный сайт команды.

Как сообщается, 33-летний футболист подписал со швейцарской командой контракт сроком на один год.

Напомним, что Девич стал игроком «Ростова» в феврале нынешнего года. В середине июня нападающий расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон. За желто-синих футболист забил один мяч. Форвард выступал за «Рубин» в 2014-2016 годах, сыграв за казанскую команду 49 матчей и забив 14 голов.