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Бывший нападающий «Ростова» Девич подписал контракт с «Вадуцем»

Источник:  ФК «Вадуц»Комментарии

Бывший нападающий «Ростова» Марко Девич подписал контракт с «Вадуцем», который выступает во втором дивизионе Швейцарии. Об этом информирует официальный сайт команды.

Как сообщается, 33-летний футболист подписал со швейцарской командой контракт сроком на один год.

Напомним, что Девич стал игроком «Ростова» в феврале нынешнего года. В середине июня нападающий расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон. За желто-синих футболист забил один мяч. Форвард выступал за «Рубин» в 2014-2016 годах, сыграв за казанскую команду 49 матчей и забив 14 голов.

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