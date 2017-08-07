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СКА – Олимпийская сборная России. Финал турнира в Сочи пройдет раньше матча за третье место

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Организаторы предсезонного турнира Sochi Hockey Open-2017 опубликовали расписание игр за пятое, третье и первое место.

8 августа
19:30 «Куньлунь Ред Стар» – ХК «Сочи» (матч за пятое место)

9 августа
15:00 СКА – Олимпийская сборная России (финал)
19:30 «Металлург Мг» – Сборная Канады (матч за третье место)

Напомним, по итогам группового этапа в группе А первое место занял СКА, второе – «Металлург Мг», а третье – «Куньлунь Ред Стар». В группе B победила олимпийская сборная России, второй стала сборная Канады, а третьим – ХК «Сочи».

Sochi Hockey Open проходит во второй раз. В 2016 году турнир выиграл ЦСКА. 

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