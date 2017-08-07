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«Ницца» подписала контракт с форвардом «Монако»

Источник:  ФК «Ницца»Комментарии

«Ницца» официально объявила о переходе из «Монако» 20-летнего нападающего Аллана Сент-Максимена.

Подробности соглашения не разглашаются.

В прошлом сезоне Сент-Максимен на правах аренды выступал за «Бастию», в составе которой  провел 33 матча в лиге 1, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что с «Ниццей» подписал контракт голландский полузащитник Уэсли Снейдер.

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