«Ницца» подписала контракт с форвардом «Монако»
Источник: ФК «Ницца»Комментарии
«Ницца» официально объявила о переходе из «Монако» 20-летнего нападающего Аллана Сент-Максимена.
Подробности соглашения не разглашаются.
✍️ Allan St-Maximin de l’@AS_Monaco à l’@ogcnice.— OGC Nice (@ogcnice) 7 августа 2017 г.
C’est signé ! pic.twitter.com/pX8lBWXRO7
В прошлом сезоне Сент-Максимен на правах аренды выступал за «Бастию», в составе которой провел 33 матча в лиге 1, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Ранее стало известно, что с «Ниццей» подписал контракт голландский полузащитник Уэсли Снейдер.
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