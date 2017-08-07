Полька Влодарчик завоевала золотую медаль чемпионата мира в метании молота

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике польская спортсменка Анита Влодарчик завоевала золотую медаль в метании молота.

В своей лучшей попытке Влодарчик метнула снаряд на 77,90 м. Серебро досталось китаянке Ван Чжен (75,98 м), бронзовая награда у еще одной представительнице Польши Мальвины Копрон (74,76 м).

Легкая атлетика

Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Женщины

Молот

1. Анита Влодарчик (Польша) – 77,90

2. Ван Чжен (Китай) – 75,98

3. Мальвина Копрон (Польша) – 74,76.