Полька Влодарчик завоевала золотую медаль чемпионата мира в метании молота
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике польская спортсменка Анита Влодарчик завоевала золотую медаль в метании молота.
В своей лучшей попытке Влодарчик метнула снаряд на 77,90 м. Серебро досталось китаянке Ван Чжен (75,98 м), бронзовая награда у еще одной представительнице Польши Мальвины Копрон (74,76 м).
Легкая атлетика
Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Женщины
Молот
1. Анита Влодарчик
(Польша) – 77,90
2. Ван Чжен (Китай) – 75,98
3. Мальвина Копрон (Польша) – 74,76.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически