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Полька Влодарчик завоевала золотую медаль чемпионата мира в метании молота

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике польская спортсменка Анита Влодарчик завоевала золотую медаль в метании молота.

В своей лучшей попытке Влодарчик метнула снаряд на 77,90 м. Серебро досталось китаянке Ван Чжен (75,98 м), бронзовая награда у еще одной представительнице Польши Мальвины Копрон (74,76 м).

Легкая атлетика
Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Женщины
Молот

 1. Анита Влодарчик (Польша) – 77,90
2. Ван Чжен (Китай) – 75,98
3. Мальвина Копрон (Польша) – 74,76.

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