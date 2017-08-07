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Шнуров переделал припев «В Питере – пить» в честь победы «Зенита» над «Спартаком» (видео)

Источник:  InstagramКомментарии

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме видео, посвященное победе «Зенита» над «Спартаком» в матче четвертого тура РФПЛ (5:1).

На записи музыкант исполняет переделанный припев песни «В Питере – пить».

– Питер не спит,
Снова гулять.
Сделал «Зенит»
В Питере – пять, – говорится в припеве.

#впитерепять

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5:1. Голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. У гостей отличился Куинси Промес, реализовавший пенальти. Также мяч в свои ворота забил вратарь красно-белых Артем Ребров. Матч посетило 53 359 зрителей, и это новый рекорд посещаемости домашних игр «Зенита» в российской истории.

С 12 очками подопечные Роберто Манчини лидируют в чемпионате России. Столько же очков набрал «Локомотив». Ближайший матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». Игра начнется в 17:30. 

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Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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