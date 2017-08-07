Шнуров переделал припев «В Питере – пить» в честь победы «Зенита» над «Спартаком» (видео)

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме видео, посвященное победе «Зенита» над «Спартаком» в матче четвертого тура РФПЛ (5:1).

На записи музыкант исполняет переделанный припев песни «В Питере – пить».

– Питер не спит,

Снова гулять.

Сделал «Зенит»

В Питере – пять, – говорится в припеве.

#впитерепять Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 7 2017 в 1:00 PDT

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5:1. Голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. У гостей отличился Куинси Промес, реализовавший пенальти. Также мяч в свои ворота забил вратарь красно-белых Артем Ребров. Матч посетило 53 359 зрителей, и это новый рекорд посещаемости домашних игр «Зенита» в российской истории.

С 12 очками подопечные Роберто Манчини лидируют в чемпионате России. Столько же очков набрал «Локомотив». Ближайший матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». Игра начнется в 17:30.