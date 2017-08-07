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Андрей Нестрашил: «Нефтехимик» – новый вызов для меня

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) на Кубке Президента Республики Казахстан.

- Матч получился непростым, ведь накануне мы провели не менее сложную встречу с «Трактором». У «Барыса» серьёзная команда, я знаю хоккеистов оттуда. К примеру, Мартина Сен-Пьера, это большой мастер. Соперник силён в большинстве, но мы смогли забить две шайбы, чему рады. Я счастлив в «Нефтехимике», это новый вызов для меня, новые эмоции и чувства. Будем вместе добиваться поставленных задач. Робин Ганзл – мой большой друг, — передает слова Нестрашила пресс-служба «Нефтехимика».

Добавим, что во вторник хоккеисты «Нефтехимика» сыграют со швейцарским «Давосом».

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