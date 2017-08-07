Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике россиянин Сергей Шубенков занял второе место в барьерном беге на 110 метров.

Российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды. Бронзовая награда у венгерского спортсмена Балажа Байи (13,28).

Легкая атлетика

Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Мужчины. 110 м/б.

1. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,04.

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,14.

3. Балаш Баджи (Венгрия) – 13,28.