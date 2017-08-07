«Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Барселоны» переиграли бразильский «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 5:0.
В составе испанской команды забитыми мячами отличились Жерар Деулофеу, Серхио Бускетс , Лионель Месси, Луис Суарес и Денис Суарес.
Отметим, что на 89-й минуте встречи форвард «Барселоны» Пако Алькасер не смог реализовать 11-метровый.
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