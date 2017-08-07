«Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера

Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону»

Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону» Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо готов перейти в «Барселону», сообщает Sky Sports.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики испанского футбола, сообщает Marca.

Месси по статистике является лучшим игроком в истории чемпионата Испании

Месси по статистике является лучшим игроком в истории чемпионата Испании Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики испанского футбола, сообщает Marca.

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поведал о нюансах перехода нападающего Неймара из «Барселоны».

Президент «ПСЖ» раскрыл подробности перехода Неймара Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поведал о нюансах перехода нападающего Неймара из «Барселоны».