Елена Исинбаева: Серебро Шубенкова на чемпионате мира с золотым отливом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.

«Сергей, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твое серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко! Просто молодец! Ладони отбила», - написала Исинбаева в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды.