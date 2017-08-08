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Елена Исинбаева: Серебро Шубенкова на чемпионате мира с золотым отливом

Источник:  InstagramКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.

«Сергей, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твое серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко! Просто молодец! Ладони отбила», - написала Исинбаева в своем аккаунте в Instagram.

Сергей @sergey.shubenkov , ты просто красавчик!!! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твоё серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко!!! Просто молодец!!! Ладони отбила! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Sergey @ sergey.shubenkov, you're just handsome !!! I sincerely congratulate you on the silver medal of the World CH in London! Your silver with a golden tint! How did you run cool, so confident and smooth! Simply well done! Palms repulsed! CONGRATULATIONS!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

Напомним, что российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды.

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