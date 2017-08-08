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ИИХФ: В КХЛ допинг обнаружили только у трех игроков

Источник:  ТАССКомментарии

Менеджер по коммуникациям Международной федерации хоккея (ИИХФ) Адам Стайсс прокомментировал сообщения СМИ, что еще одним игроком КХЛ, попавшимся на допинге, был форвард СКА Сергей Плотников.

- ИИХФ уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек - Зарипова, Конева и Смита - и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было, - цитирует менеджера ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что помимо Даниса Зарипова, Андрея Конева и Дерека Смита положительный результат дала допинг-проба игрока СКА, имя которого не раскрывалось. Позже появилась информация, что это был Сергей Плотников. СМИ уточняли, что хоккеиста СКА не стали дисквалифицировать, ему вынесли предупреждение.

В пробах Зарипова, Конева и Смита была обнаружены стимуляторы. Зарипов был дисквалифицирован до 22 мая 2019 года, Конев - до 19 ноября 2017-го, а Смит - до 2 сентября 2018-го. 

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