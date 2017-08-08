Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Орлова: Пытаемся поселить Ласицкене в другой отель из-за инфекции

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказала, что россиянку Марию Ласицкене попробуют поселить в другую гостиницу из-за инфекции.

- Случай достаточно серьезный – 30 человек из 900 заболели. Сейчас мы пытаемся поселить Ласицкене в другой отель. Она приезжает завтра. Но в настоящее время с россиянами все в порядке, заболевших среди наших нет. Те, кто живут в этом отеле, их переселять не будем, у них иммунитет сработал. А Мария – свежая, с самолета, о ней надо позаботиться, - передает слова Орловой «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что в лондонском отеле, где проживают российские спортсмены во время чемпионата мира по легкой атлетике обнаружена вирусная инфекция.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Жуков: Медаль Шубенкова важна для всей российской команды с точки зрения психологииПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.Сергей Шубенков: Разочарование присутствует – хотелось титул защититьРоссиянин Сергей Шубенков поделился эмоциями от второго места на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.Такое серебро дороже золота: Шубенков вернул сборную РоссииТакое серебро дороже золота: Шубенков вернул сборную РоссииНа чемпионате мира по легкой атлетике состоялась первая российская медаль: Сергей Шубенков финишировал вторым в беге на 110 м с барьерами.Венесуэлка Рохас завоевала золото в тройном прыжке на чемпионате мираНа проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас с результатом 14,91 метра завоевала золотую медаль в тройном прыжке.Юрий Борзаковский: Считаю, что медаль Шубенкова очень важная для нашей страныГлавный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира в барьерном беге на 110 метров.
Футбол
Видео дня: Шнуров переделал припев «В Питере – пить» в честь победы «Зенита» над «Спартаком»
Хоккей
ЦСКА в контрольном матче обыграл «Женеву-Серветт»
Футбол
Александр Кокорин: После Лиги Европы не могли не выиграть у «Спартака»
MMA
Менеджер Емельяненко: Александр сбросил 13 килограмм
все новости
Мария Ласицкене
Мария Ласицкеневсе новости
Чемпионат мира по легкой атлетике
Чемпионат мира по легкой атлетике