Елена Орлова: Пытаемся поселить Ласицкене в другой отель из-за инфекции

Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказала, что россиянку Марию Ласицкене попробуют поселить в другую гостиницу из-за инфекции.

- Случай достаточно серьезный – 30 человек из 900 заболели. Сейчас мы пытаемся поселить Ласицкене в другой отель. Она приезжает завтра. Но в настоящее время с россиянами все в порядке, заболевших среди наших нет. Те, кто живут в этом отеле, их переселять не будем, у них иммунитет сработал. А Мария – свежая, с самолета, о ней надо позаботиться, - передает слова Орловой «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что в лондонском отеле, где проживают российские спортсмены во время чемпионата мира по легкой атлетике обнаружена вирусная инфекция.