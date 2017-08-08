Кузяев стал автором лучшего гола 4-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 4-го тура РФПЛ. Его победителем стал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

За его гол в ворота «Спартака» проголосовали 17,3% читателей. Вторым неожиданно стал вратарь «Спартака» Артем Ребров, пославший мяч в свои ворота, – 11,4%. На третьем месте автор гола в ворота «Тосно» Кантемир Берхамов («Арсенал») – 9,6%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.