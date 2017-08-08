Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Борзаковский: Считаю, что медаль Шубенкова очень важная для нашей страны

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира в барьерном беге на 110 метров.

- Я считаю, что это очень важная медаль для нашей страны и Сергея. Думаю, теперь у него будет прилив сил на будущее. Это не последний его чемпионат мира – думаю, на следующем он вернется полноценно.

Думаю, вся эта напряженная ситуация вокруг российских легкоатлетов, естественно, на нем сказалась психологически. Когда он приезжает на официальный старт, то делает это с командой, понимает, что он в команде, имеет некий тыл. А здесь он был один – это выглядело как коммерческий старт, только с большим количеством народа, – передает слова Борзаковского «Р-Спорт».

Напомним, что российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Жуков: Медаль Шубенкова важна для всей российской команды с точки зрения психологииПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.Сергей Шубенков: Разочарование присутствует – хотелось титул защититьРоссиянин Сергей Шубенков поделился эмоциями от второго места на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.Такое серебро дороже золота: Шубенков вернул сборную РоссииТакое серебро дороже золота: Шубенков вернул сборную РоссииНа чемпионате мира по легкой атлетике состоялась первая российская медаль: Сергей Шубенков финишировал вторым в беге на 110 м с барьерами.Венесуэлка Рохас завоевала золото в тройном прыжке на чемпионате мираНа проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас с результатом 14,91 метра завоевала золотую медаль в тройном прыжке.Елена Орлова: Пытаемся поселить Ласицкене в другой отель из-за инфекцииОфициальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказала, что россиянку Марию Ласицкене попробуют поселить в другую гостиницу из-за инфекции в отеле.
Футбол
Видео дня: Шнуров переделал припев «В Питере – пить» в честь победы «Зенита» над «Спартаком»
Хоккей
ЦСКА в контрольном матче обыграл «Женеву-Серветт»
Футбол
Александр Кокорин: После Лиги Европы не могли не выиграть у «Спартака»
MMA
Менеджер Емельяненко: Александр сбросил 13 килограмм
все новости
Юрий Борзаковский
Юрий Борзаковскийвсе новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости
Чемпионат мира по легкой атлетике
Чемпионат мира по легкой атлетике