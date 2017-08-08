Юрий Борзаковский: Считаю, что медаль Шубенкова очень важная для нашей страны

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира в барьерном беге на 110 метров.

- Я считаю, что это очень важная медаль для нашей страны и Сергея. Думаю, теперь у него будет прилив сил на будущее. Это не последний его чемпионат мира – думаю, на следующем он вернется полноценно.

Думаю, вся эта напряженная ситуация вокруг российских легкоатлетов, естественно, на нем сказалась психологически. Когда он приезжает на официальный старт, то делает это с командой, понимает, что он в команде, имеет некий тыл. А здесь он был один – это выглядело как коммерческий старт, только с большим количеством народа, – передает слова Борзаковского «Р-Спорт».

Напомним, что российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды.