Венесуэлка Рохас завоевала золото в тройном прыжке на чемпионате мира

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас с результатом 14,91 метра завоевала золотую медаль в тройном прыжке.

Второй стала представительница Колумбии Катерина Ибаргуен (14,89 м), бронзовая награда у Ольги Рыпаковой из Казахстана (14,77 м).

Легкая атлетика

Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91

2. Катерина Ибаргуен (Колумбия) – 14,89

3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,77.