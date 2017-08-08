Венесуэлка Рохас завоевала золото в тройном прыжке на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас с результатом 14,91 метра завоевала золотую медаль в тройном прыжке.
Второй стала представительница Колумбии Катерина Ибаргуен (14,89 м), бронзовая награда у Ольги Рыпаковой из Казахстана (14,77 м).
Легкая атлетика
Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91
2. Катерина Ибаргуен (Колумбия) – 14,89
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,77.
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